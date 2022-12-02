«موسكو» تعلن نجاح اختبار منظومة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ

أعلنت السلطات الروسية، نجاح اختبار منظومة دفاعية جديدة مضادة للصواريخ والأهداف الجوية في حقل بكازاخستان، وأوضح قائد قوات الدفاع الصاروخي الروسية، اللواء سيرجي جرابتشوك، إن الصاروخ المضاد أصاب هدفه بدقة.

وأشار جرابتشوك، إلى أن اختبارات المنظومة الجديدة أثبتت دقتها وفعاليتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار الأزمة الأوكرانية، قال عضو مجلس «الاتحاد الروسي»، السناتور، أليكسي بوشكوف، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يدرك جيدا خطورة اللعبة، مضيفا عبر «تليجرام»، إن التكتل العسكري يسعى لإلحاق أكبر ضرر ممكن بأمن موسكو، وتقليل الضرر إلى أدنى حد على نفسه .

مسؤول روسي: «الأمم المتحدة» تتردد في التحدث علانية عن التعذيب ضد أسرى موسكو

من جانبه، أشار نائب مندوب «موسكو» لدى «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إلى أن بلاده تتوقع من المنظمة الإعراب عن إدانتها الشديدة لجرائم القوات الأوكرانية ضد أسرى الحرب الروس، مشيرافي حوار مع صحيفة «لينتا. رو» المحلية إلى تردد المنظمة الأممية للغاية في التحدث علانية عن التعذيب والعنف ضد أسرى بلاده.

«البنتاجون»: «واشنطن» لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من«هيمارس»

وفي سياق متصل، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، إن حصيلة قتلى بلاده منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، ما بين 10 إلى 12.5-13 ألف فرد، موضحا ردا على رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، التي كشفت في وقت سابق، عن مقتل 100 عسكري أوكراني، وأكثر من 20 ألف مدني، أن المسؤولة الأوروبية، أخطأت.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»،إن «واشنطن» لن تزود «كييف» بكمية كبيرة من راجمات «هيمارس»، بسبب القدرات الصناعية المحدودة، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويوركر» الأمريكية.

وكان النائب في «الكونجرس» الأمريكي مايكل ماكول،أعرب في وقت سابق، عن اعتقاده وجود ه سرا في واشنطن حول دمار القاعدة الصناعية العسكرية، مضيفا أن بلاده لديها مشاكل كبيرة في تلبية معايير الإنتاج الدفاعي.

رئيس «رايثيون»: صناعة «ناسامز» تستغرق 24 شهرا

وفي وقت سابق، قال رئيس شركة «رايثيون» الأمريكية، جريج هايز، إن بلاده والحلفاء يبحثون مع دول في منطقة «الشرق الأوسط» تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي «ناسامز»، موضحا أن المهمة الماثلة أمام «واشنطن» تتلخص في الاتفاق على تسليم الأنظمة خلال 3 أو 6 أشهر إلى «كييف».

وأوضح هايز، أن صناعة «ناسامز» تستغرق 24 شهرا، وأشار رئيس شركة «رايثيون» الأمريكية، إلى أن الأمر لا يعني أنه سيتم تسليم انظمة الدفاع الجوى إلى اوكرانيا بعد 24 شهرا.

وفي صربيا، حليفة روسيا، أشار رئيس جهاز الاستخبارات، ألكسندر فولين، إلى أن ترشيحه لمنصبه دليل على أن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش لا يرضخ للضغوط الخارجية، موضحا في تصريح، إلى عدم تمتع الجهات الأجنبية بالنفوذ في «بلبجراد».وأوضح فولين، أن فوتشيتش قائد حر لشعب حر.