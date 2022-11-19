الخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية: انتهاء الهدنة بين النظام والحوثيين باليمن مقلق

قالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن التحديات التي تواجهها الحكومة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، تتمثل في كيفية مواجهة دعم إيران للحركات المزعزعة لاستقرار المنطقة، موضحًا أن حوار المنامة المنعقد حاليًا يطرح عددًا من الملفات المهمة للحكومة الأمريكية، منها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والحرب في اليمن وعدم الاستقرار في ليبيا وسوريا.

التنسيق مع حكومة دولة الإمارات من خلال الكشف عن شركتين داخل الدولة الخليجية

وتحدث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر «سكايب» من المنامة، في النشرة الإخبارية المذاعة على شاشة «القاهرة الإخبارية» اليوم السبت، عن كيفية عمل أمريكا مع شركائها في المنطقة، أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه عندما وقّعت الإدارة الأمريكية عقوبات هذا الأسبوع ضد النظام الإيراني، تم التنسيق مع حكومة دولة الإمارات من خلال الكشف عن شركتين داخل الدولة الخليجية، تساعدان في نقل الأسلحة من إيران إلى روسيا.

المبعوث الأمريكي أجرى اتصالات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين

وأعربت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق الإدارة الأمريكية من انتهاء الهدنة في اليمن بين النظام الحالي والحوثيين الشهر الماضي، غير أن ليندر كينح، المبعوث الأمريكي، أجرى اتصالات مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين ويمنيين من أجل حل دبلوماسي للصراع، لأن الشعب اليمني عانى كثيرًا.

وحول المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية القضية الفلسطينية وتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إقامة حل الدولتين، ذكرت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تقدّم الكثير للقضية، إذ تدعم الحوار الدبلوماسي بين كل الأطراف، والعودة إلى طاولة المفاوضات.