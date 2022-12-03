إحالة أوراق المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10 ونص، إحالة أوراق المتهم بقتل 5 أشخاص بعد فشله في الاعتداء على أحد ضحاياه، بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

رفض طلب زواج

وعن الأسباب التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة، أدلى باعترافاته أمام النيابة العامة، بأنّ صديقه المجني عليه الذي يعمل مزارعًا في قرية الريف الأوروبي، بمنطقة الشيخ زايد رفض طلبه في الزواج من إحدى ابنتيه، وهو ما جعله يقرر قتله انتقامًا لكرامته.

اعترافات المتهم

كما اعترف المتهم أمام النيابة العامة، بأنّه بعد رفض صديقه طلب زواجه من إحدى ابنتيه حاول الاعتداء عليها وفشل فقتلهم جميعًا، وترك محل الجريمة وفر هاربًا، مؤكدًا على إمكانية ذبحه عدد أكبر إذا كان هناك أشخاص آخرين متواجدين في المزرعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

ودفع محامي المتهم، خلال نظر الجلسة الماضية بضرورة عرضه على الطب الشرعي والنفسي لبيان مدى قدرته العقلية وقت ارتكاب الجريمة، نظرًا لاعترافه أمام النيابة العامة بأنّه كان تحت تأثير عقار «النايت كالم».