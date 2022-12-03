تفاصيل حبس صاحب مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالمرج

قررت النيابة العامة حبس صاحب مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الغش التجاري وأمرت بعرض المضبوطات علي الطب الشرعي للفحص وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بالمرج، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وبدون بيانات غاشاً بذلك المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات عثر بداخل المخزن على 7200 عبوة و441 لتر مستحضرات تجميل ومنظفات جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات لطرحها في الأسواق والاتجار بها لتحقيق ربح غير مشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال المحامي والمستشار القانوني،حسن شومان، حول عقوبة الغش التجاري، إنه يجب التفرقة بين جريمتين، الأولى هي جريمة بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة، والثانية هي جريمة بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير أو بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري لكن تكون عقوبة الجريمة الأولى أشد نظرًا لخطورة الجريمة على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «شومان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص في مادته 116« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».

تابع المحامى أنه قد قانون الغش والتدليس حدد العقوبات المترتبة على ذلك ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».