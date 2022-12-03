سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 ديسمبر 2022

سجلت عملة الرياض اليوم السبت، استقرارا ملحوظا داخل كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويقبل الكثير من المواطنين على متابعتها بشكل يومي لمعرفة قيمة صرفها بالتزامن مع اقتراب موسم عمرة رجب 1444 هـ.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي في البنوك على هذا النحو:

سعر الريال السعودي اليوم السبت

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه تباينا ملحوظًا في البنوك الخاصة، بداية معاملات اليوم.

بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل سعر صرف الريال السعودي 6.32 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وفي المصارف الحكومية سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم نحو 6.52 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 6.55 جنيه.

كما سجل صرف العملة السعودية في أكبر بنكين بالقطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، سعر 6.51 جنيه للشراء، مقابل 6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

واليوم السبت أعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.50 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 6.54 جنيه.

فيما سجّلت لوحة أسعار العملات في «EG bank»، نحو 6.55 جنيه للبيع، وسعر الشراء 6.52 جنيه.

ووصل سعر العملة السعودية في بنك البركة إلى 6.37 جنيه للشراء، وسعر البيع بـ 6.54 جنيه.