سعر الريال السعودي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الثلاثاء

ارتفاع بين قرش وقرشين، شهده سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك الأجنبية والعربية والحكومية بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك صباح اليوم الثلاثاء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك المختلفة.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم نحو 6.52 جنيه للشراء، وللبيع نحو 6.55 جنيه، في بداية تعاملات البنك المركزي المصري، وفي بنك قناة السويس نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الشراء عند 6.50 جنيه، وسعر البيع عند 6.54 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

أما عن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، فبلغ للشراء نحو 6.51 جنيه للشراء، ولبيع 6.53 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني NBK بلغت قيمة العملة السعودية، نحو 6.35 جنيه للشراء، والبيع 6.54 جنيه.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الريال السعودي نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع، وفي بنك CIB بلغ نحو 6.51 جنيه للشراء، والبيع نحو 6.54 جنيه، وفي بنك مصر 6.51 جنيه، و6.53 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 6.31 جنيه للشراء، ونحو 6.56 جنيه للبيع.