سعر الريال السعودي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الأربعاء

تباين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، مع بداية عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بالتزامن مع اقتراب موسم عمرة رجب 1444 هـ.

وترصد «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية، كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ووفق موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه 6.52 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 6.54 جنيه.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

وجاء سعر صرف العملة العربية في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى 6.51 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 6.53 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة، في بداية معاملات اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

في المصرف المتحد سجل سعر صرف لريال السعودي للشراء 6.31 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

وجاء سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي (CIB)، وسجل 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع

سجّلت لوحة أسعار العملات في (EG bank) نحو 6.54 جنيه للبيع، بينما سعر الشراء نحو 6.51 جنيه.

ووصل سعر العملة السعودية في بنك البركة عند 6.48 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 6.54 جنيه.

أعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.49 جنيه، بينما بلغ سعر صرف البيع نحو 6.54 جنيه.