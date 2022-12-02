سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

شهد سعر الريال السعودي استقرارا ملحوظا في البنوك المصرية، تزامنًا مع اقتراب موسم عمرة رجب 1444 هـ والتي يحرص قطاع عريض من المواطنين على أدائها.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، 6.52 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 6.55 جنيه، كما سجل صرف العملة السعودية في أكبر بنكين بالقطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، سعر 6.52 جنيه للشراء، مقابل 6.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة، بداية معاملات اليوم، ففي المصرف المتحد سجل سعر صرف الريال السعودي 6.32 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع وجاء سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي 6.51 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع

وسجّلت لوحة أسعار العملات في «EG bank»، نحو 6.55 جنيه للبيع، وسعر الشراء 6.52 جنيه، ووصل سعر العملة السعودية في بنك البركة إلى 6.37 جنيه للشراء، وسعر البيع بـ 6.54 جنيه، فيما أعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية أنّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 6.50 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 6.54 جنيه.