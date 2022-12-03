إنشاء أول وحدة للتواصل مع المعلمين وحل مشاكلهم في مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المحافظ اللواء خالد شعيب صدّق على إنشاء وحدة للتواصل ودعم المعلمين، على أن تختص ببحث شكاوي المعلمين والعمل على حلها، إضافة إلى دراسة جميع المقترحات المقدمة منهم، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجههم خلال أداء العمل، لتكون أول وحدة من نوعها على مستوى الجمهورية تنشأها وزارة التربية والتعليم.

«حلاوة» رئيسا لوحدة التواصل مع المعلمين

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إنه جرى تكليف الدكتور علي عبد السلام حلاوة، عضو إدارة الجودة بمسؤولية وحدة التواصل ودعم المعلمين تحت رئاسة مدير المديرية مباشرةً، مشيراً إلي ذلك الاختيار جاء في إطار سياسة الدولة للدفع بالقيادات الشبابية ذات الأفكار الإيجابية الهادفة وتعظيم الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.

تلقي شكاوى المعلمين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، أنه وجه مدير الوحدة بالتواصل الفوري مع المعلمين وتلقي أي شكاوى خاصة بهم، ودراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها والعرض عليه مباشرة بصورة دورية وذلك لضمان إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، مع دراسة وبحث أية مقترحات مقدمة من المعلمين في جميع ربوع مطروح لدعم العملية التعليمية والإستفادة منها في تطوير منظومة التعليم.

الاهتمام بالمعلمين

وأشار إلى أن إنشاء الوحدة جاء في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وتيسيرًا لهم.

وأكد وكيل الوزارة أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2022، بشأن إنشاء وحدة للتواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بعد العرض علي السلطة المختصة «المحافظ» والتصديق علي إنشائها.