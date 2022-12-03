موسكو تتهم أوكرانيا بالتحضير لطرد الرهبان من الكنسية الروسية

قال الأسقف نيكولاي بالاشوف، مستشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، إن سلطات كييف تجري الآن التحضيرات لطرد الرهبان من دير كييفا بيشيرسكا لافرا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

طرد الرهبان من دير كييفا بيشيرسكا لأفراد خطر حقيقي

وأضاف «بالاشوف»، أن تصريحات الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، والقرارات الأخيرة لمجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني والإجراءات العملية التي اتخذتها المخابرات الأوكرانية، يتضح أن طرد الرهبان من دير كييفا بيشيرسكا لأفراد خطر حقيقي بالفعل.

زيلينسكي الغرب لن يوبخوني

وفي وقت سابق، قال بالاشوف إن سلطات كييف تتمادى في ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا لأن الغرب يتغاضى عن ذلك.

وأشار إلى أن الوضع يتزايد كل يوم بالإضافة إلى الضغط المستمر الذي تمارسه سلطات كييف على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وزيلينسكي لا يخشى التخلي عن أي مظهر من مظاهر النظام الاجتماعي الديمقراطي، لأنه يدرك أن الغرب لن يوبخه لانتهاكه حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، إفستراتي زوريا، أمس، أن المعبد المذكور كدير سجل تابع لهذه الكنيسة.