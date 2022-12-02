مراسل «القاهرة الإخبارية» ببرلين: أوروبا تعتمد على روسيا في تشغيل المحطات النووية

أكد عربي مرزوق مراسل «القاهرة الإخبارية» أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي مازلت تعتمد على روسيا في شراء اليورانيوم المخصب لتشغيل المحطات النووية لأغراض توليد الكهرباء.

80 % من الشعب الألماني موافق على مد عمل محطات الطاقة النووية الكهربية

وأوضح «مرزوق»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج «المراقب» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن استطلاع رأي للقناة الأولى الألمانية كشف أن 80% من الشعب الألماني موافق على مد عمل محطات الطاقة النووية الكهربية ليس فقط لشهر أبريل ولكن لـ3 أو 4 سنوات نتيجة أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء، مضيفًا الألمان غيروا رأيهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مستبعدًا أن يوافق حزب الخضر الألماني على ذلك في الوقت الذي تٌنتج فيه 50% من الكهرباء في ألمانيا عن طريق الطاقة المتجددة.

آخر شحنة يورانيوم مخصب وصلت فرنسا أول أمس

وأشار إلى أن الخبراء أعلنوا أن إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية سيحتاج إلى أماكن جديدة لتخزين أقطاب الطاقة من اليورانيوم المخصب وغيره وضرورة استمرار الاعتماد على روسيا في شراء اليورانيوم المخصب.

وأكد أنه رغم العقوبات الأوروبية مازلت أوروبا تشتري اليورانيوم المخصب من روسيا وكازخستان، لافتًا إلى أن هناك معلومات عن وصول أخر شحنة من اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة الفرنسية أول أمس.