رئيس التحرير

محمود مسلم

قطع المياه اليوم عن القليوبية والمنوفية.. اعرف المناطق المتأثرة

كتب:

سلامة عامر
04:42 ص | الإثنين 18 يوليو 2022
قطع المياه

قطع المياه

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمنوفية، قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعه في نطاق عملهما اليوم الإثنين لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وتطهير الخزانات بمناطق القناطر الخيرية وشبين الكوم وعدد من القري بمدينة تلا

موعد انقطاع مياه الشرب والمناطق المتأثرة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها على انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى الساعة الرابعه فجراً.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في البيان إلى أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلورمطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في البيان إلى قطع المياه اليوم عن مدينة تلا و قريتي «طوخ دلكة - ميت أبو الكوم» من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في البيان/ المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

اقرأ المزيد:

قطع المياه عن عدد من المناطق في كفر الشيخ والفيوم والقناة

عاجل.. تأجيل قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة إلى الغد بدلا من اليوم

قطع المياه في بعض المناطق بـ3 محافظات.. اعرف الأماكن

قطع وضعف وإعادة ضخ المياه في مناطق بـ3 محافظات.. اعرفها

شركة المياه تعلن قطع الخدمة عن بعض المناطق.. اعرفها

قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق بمحافظتي الدقهلية ودمياط
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.