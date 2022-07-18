قطع المياه اليوم عن القليوبية والمنوفية.. اعرف المناطق المتأثرة

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمنوفية، قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعه في نطاق عملهما اليوم الإثنين لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وتطهير الخزانات بمناطق القناطر الخيرية وشبين الكوم وعدد من القري بمدينة تلا

موعد انقطاع مياه الشرب والمناطق المتأثرة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في بيان لها على انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى الساعة الرابعه فجراً.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في البيان إلى أن سبب الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلورمطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

غسيل الشبكات وتطهير الخزانات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الإثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في البيان إلى قطع المياه اليوم عن مدينة تلا و قريتي «طوخ دلكة - ميت أبو الكوم» من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية في البيان/ المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.