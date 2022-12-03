«التعليم العالي»: تمويل 89 مشروعا للجامعات الحكومية والتكنولوجية بـ108 ملايين جنيه

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، حول نتائج المشروعات المقبولة على مستوى الجامعات الحكومية والتكنولوجية، خلال شهر أكتوبر 2022.

التعليم العالي: مشروعات عديدة للارتقاء بالمنظومة

أوضح التقرير أن النداء الأول تضمن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي دعم فني، مشروع تطوير الاختبارات العملية، ومشروع إنشاء بنوك الأسئلة، ودعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي، مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية، مشروع إنشاء مركز قياس وتقويم بالجامعة، بينما تضمن النداء الثاني مشروع دعم ومتابعة مراكز الجودة «الجامعات الجديدة».

إضافة إلى مشروع دعم وتطوير الفعاليات التعليمية الجامعات الجديدة، ومشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، الجامعات التكنولوجية، في حين أن النداء الثالث تضمن مشروع تطوير واعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي، مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالجامعات التكنولوجية، مشروع دعم المشروعات الابتكارية والتطبيقية لطلاب التعليم العالي التقني، مشروع تطوير نُظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية.

28 جامعة حكومية و تكنولوجية تقدموا بـ137 مقترح

وأشار التقرير إلى تقدم 28 جامعة حكومية وتكنولوجية بمقترحات المشروعات، بإجمالي 137 مقترحًا، وكان عدد المقبول منها، من خلال لجان التحكيم 89 مقترحًا موزعة على أربع إدارات بالوحدة، وتم إنهاء إجراءات التعاقد معها بإجمالى تمويل يزيد على 108 مليون جنيه.

ولفت التقرير إلى المشروعات المقبولة في النداء الأول 17 مقترحًا من مشروعات دعم التميز مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي بعدد 12 مقترحًا، والثاني المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي بعدد 5 مقترحات مقبولة.

وأضاف التقرير أن الجامعات والكليات تقدمت لمشروعات دعم الجودة والتأهيل للاعتماد بعدد 18 مشروعًا مُقسمة على مشروعين، الأول مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بعدد 12 مشروع، والثاني مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية للاعتماد الدولي بعدد 6 مشروعات تم قبول منها 12 مقترحًا بنسبة 67%.

وأضاف التقرير أن كل من جامعتي الدلتا التكنولوجية، والقاهرة التكنولوجية، حصلا على 15 مشروعًا من إجمالي 19 مشروعًا مقترحًا.