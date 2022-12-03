القبض على سائق لاتهامه بقتل جاره بالرصاص بسبب خلافات بالقناطر

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين قيام سائق بقتل المجنى عليه بالرصاص بسبب خلافات الجيرة تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى بالصدر .

بالإنتقال وسؤال زوجته قررت بحدوث مشاجرة بين زوجها و(سائق - مقيم بذات الناحية) لخلافات الجيرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.