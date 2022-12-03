القبض على 22 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة مكبرة بالقليوبية 

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7165) حكم قضائى متنوع.

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

ضبط كمية من المواد المخدرة بقصد بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية " - مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.