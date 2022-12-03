القبض على 3 أجانب بعين شمس لاتهامهم بالاعتداء على سائق وتحطيم سيارته

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالتعدي على شخصين بالقاهرة.

بلاغ بمشاجرة ومصاب

وتلقى قسم شرطة النزهة بمدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «سائق» مصاب ببتر كلي في كف اليد اليسرى، ومدير مطعم مصاب بكدمة بالرقبة من الجهة اليسرى، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وطرف ثان «3 أشخاص» يحملون جنسية إحدى الدول، ومقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزة أحدهم سلاح أبيض.

مشادة كلامية تحولت لمشاجرة

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس في السيارة الأجرة «ميكروباص»، قيادة السائق من الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، وقام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بالتعدي بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على السائق، محدثاً إصابته المنوه عنها وتلفيات بالميكروباص.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤال «مدير المطعم» من الطرف الأول، أيد ما سبق، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.