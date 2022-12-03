التفاصيل الكاملة لمقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية للامتحانات الشهرية، التي تُعقد ورقيًا في المدارس، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي، بجانب رأي خبراء عن المنهج وكيفية الاستعداد للامتحان سواء من قبل الطالب أو ولي الأمر نفسه.

مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي

مقرر الدراسات الاجتماعية

يشمل مقرر الدراسات الاجتماعية الوحدة الثانية التي تتناول المظاهر الطبيعية في بلدنا ويضم عددًا من الدروس وهي:

- الدرس الأول: جمال أرضنا.

- الدرس الثاني: الطقس والمناخ.

- الدرس الثالث: البيئات المصرية.

- الدرس الرابع: الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية.

- الدرس الخامس: المشكلات البيئية في بلدنا.

- شخصيات مصرية مؤثرة: جمال حمدان وسيد درويش.

مقرر شهر نوفمبر اللغة الإنجليزية

- REVIEW 1+ UNIT 4+ UNIT 5 + THE READER.

مقرر شهر نوفمبر الرياضيات

يتناول مقرر شهر نوفمبر الرياضيات، الوحدة الثالثة بداية من الدرس السابع إلى الدرس التاسع، والوحدة الرابعة من الدرس 1 إلى 5 والوحدة الخامسة من الدرس 1 إلى 8 والوحدة السادسة من الدرس 1 إلى 4.

مقرر شهر نوفمبر العلوم

- المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر «الأنشطة من 7 إلى 13».

- المفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات «الأنشطة من 1 إلى 6، الأنشطة من 7 إلى المشروع».

- الوحدة الثانية الحركة: المفهوم الأول الحركة والتوقف الأنشطة من 1 إلى 6.

مقرر اللغة العربية

- المحور الثاني: علاقتي مع الآخرين وأنا مؤثر.

- الاستماع: قصة الاستماع الفصل الأول قرار خطأ الفصل الثاني من السارق.

- النصوص: نص معلوماتي «طائر النورس» و«الطباعة».

- الشعر: أشعر الجميع.

- النحو: علامة أرفع المبتدأ والخبر في حالة جمع المذكر السالم وعلامات رفع الفاعل في حالة المثني وجميع المذكر السالم.

مقرر التربية الدينية الإسلامية عبادات

- الدرس الأول: الطهارة «وجعلنا من الماء كل شيء حي».

- الدرس الثاني: الوضوء، فضل الوضوء.

- الدرس الثالث: أداب قضاء الحاجة.

- الدرس الرابع: الصلاة فضل الصلاة.

العقيدة

- الدرس الأول: الإيمان بالله وكتبه ورسله.

- الدرس الثاني: بديع صنع الله تعالي في الكون.

- الدرس الثالث سورة النبأ.

- الدرس الرابع: الله القادر.

- الدرس الخامس: ورتل القرآن ترتيلا «أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار الحلقي».

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالجيزة

- الأحد الموافق 4 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 5 ديسمبر امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- الخميس 8 ديسمبر امتحان الرياضيات.

خبراء عن منهج الصف الرابع الابتدائي: «مُمتع وشيق»

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، أن منهج الصف الرابع الابتدائي يحتاج متابعة مستمرة وحضور دائم للطلاب داخل المدارس لمتابعة المنهج مع معلم المدرسة، بالإضافة إلى ضرورة متابعة القنوات التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ومنصات البث المباشر للمرحلة الابتدائية.

وشددت الدكتورة إيلارية عاطف في حديثها لـ«الوطن» على أولياء الأمور بالتركيز على مدى فهم الطلاب لنواتج التعلم وليس حفظها لأن غاية المنهج هو إعداد طالب قادر على الفهم والتحليل والإبداع وليس الحفظ والتكرار.

من جانبها وصفت إكرام محمود، معلمة دراسات اجتماعية، مقرر الصف الرابع الابتدائي بأنه ممتع شامل يعتمد على ما تناوله الطالب سابقًا من مادة اكتشف أو «Discover»، ويربط الطالب بالبيئة المحيطة.

وأضافت إكرام محمود لـ«الوطن»، أن المقرر الدراسية يعتمد على المنهج الجديد «2.0» على «هرم بلوم» للمستويات المعرفية بداية من التذكر إلى الابتكار وإنتاج أفكار جديدة، موجهة نصيحتها للطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد على كتاب المدرسة خاصة وأن المنهج سلسل وشيق.