ضبط 75 طن زيت طعام معاد تجميعه من مخلفات المطاعم في الغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) بإعادة تدوير زيت الطعام من مرتجعات الأسواق والمطاعم وتعبئته فى عبوات جديدة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون توافر الإشتراطات الصحية بالمكان ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى تمهيداً لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه ، وبحوزته (75 طن "زيت طعام" معاد تجميعه من مخلفات المطاعم والأسواق معبأة داخل تنكات– 30 تانك "فارغ" مستلزمات تعبئة – 5 إسطوانات بوتاجاز– 2عبوة كحول بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 9قطع مستلزمات تعبئة).

بمواجهة المتهم إعترف بما نسب إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.