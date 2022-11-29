«التموين» توزع 2 طن أرز على التجار في الشيخ زويد.. سعر الكيلو 15 جنيها

وزعت إدارة الشيخ زويد التموينية، كميات من الأرز على أصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت؛ لسد العجز الموجود من ناحية، والعمل على تخفيض الأسعار من ناحية أخرى.

وذكرت الإدارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توزيع ما يقارب نحو 2 طن من الأرز المدعوم، على أصحاب المحال والسوبرماركت بمدينة الشيخ زويد، وذلك بسعر 15 جنيها للبيع.

تحذير التجار من التلاعب في الأسعار

وأضاف البيان، أن مباحث التموين والمراقبة في الشيخ زويد حذرت البائعين من التلاعب في الأسعار أو العمل على خلط الأرز أو تخزينه، والعمل على تخفيض كمية الأرز المعرض، تنفيذا لسياسة الدولة الوقوف بجانب محدودي الدخل من المواطنين.

سعر البيع 15 جنيها

بدورها، أكدت أماني رسلان وكيل وزارة التموين في شمال سيناء في بيان لها، أن سياسة الحكومة هي الاعتناء بمحدودي الدخل سواء في أسواق العريش وبئر العبد أو الشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء.

وأضافت «رسلان»، أن كميات توزع من أطنان الأرز دعما لأصحاب المحلات حتى تتم تخفيض أسعار الكميات المعروضة من الأرز الحالي، مؤكدة أنه جرى توزيع كميات في الأسواق بنحو 15 جنيها للكيلو.

ومن جهة أخرى، قامت مباحث التموين، ورجال المديرية بعمل حملات على أصحاب المحال، لمراقبة بيع الأرز بالسعر المحدد، والعمل على تفتيش المنشآت التجارية والمخازن لضبط المحتكرين.