لو محتار بين شراء الذهب وشهادات الاستثمار.. «جولد بيليون» توضح أيهما أفضل

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب وأسعارها، إن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون عن أيهما أفضل للاستثمار في الوقت الحالي هل هو شراء الذهب أم شهادات الاستثمار؟.

وأضافت في تقرير لها، أنه في ظل الظروف الحالية يتوجه البعض لاستثمار أموالهم لحفظ قيمتها وتحقيق عوائد منها، ولكن يواجه المعظم صعوبة في اختيار الطريقة الأفضل بين شراء الذهب وشهادات الاستثمار وأيهما يحقق عائد أكبر، ولكن رأي خبراء الاستثمار أن كل وسيلة ليها مميزات لتحقيق عائد وعوامل ومخاطرة تؤثر عليها.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الذهب يعتبر الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المال في الوقت الحالي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وهو مناسب لجميع الفئات سواء كان بمبالغ متوسطة أو رأس مال كبير للحفاظ على قيمة المال.

قيمة الذهب ترتفع مع الوقت

ولفتت إلى أن قيمة الذهب تزداد بمرور الوقت ويمكن الاحتفاظ به لسنوات واختيار الوقت المناسب لبيعه وتحقيق عوائد كبيرة، ويفضل عند البدء في استثمار الذهب مراعاة بعض النصائح، حيث يعتبر الاستثمار في الذهب استثمار طويل الأجل ولا يحقق عوائد بشكل مستمر فهو مناسب لحفظ قيمة المال الزائد عن الحاجة وتحقيق عائد على المدى البعيد على الأقل سنتين.

وأكدت أنه يجب على المستثمر قبل قرار شراء الذهب استشارة جهة مختصة أو خبراء في استثمار الذهب، ويُفضل شراء السبائك والعملات الذهبية لتحقيق العائد من فرق السعر واسترداد جزء من المصنعية، والبعد عن المشغولات الذهبية لأنها بتحقق عائد أقل لخسارة المصنعية كاملة، وكذلك يجب المتابعة اليومية المستمرة لأسعار الذهب وسعر الجرام لاختيار الوقت المناسب للشراء أو البيع.

ولا ينصح استثمار كل الأموال في الذهب ويفضل أنه يكون جزءا من محفظة الاستثمار الخاصة بالشخص، ومن عيوب الذهب عند شراء كميات كبيرة أنها تحتاج لدفع مصاريف تخزين في البنوك، وكذلك من الممكن أن يتم الشراء في أوقات غير مناسبة وهذا سيجعل المستثمر مضطرا للانتظار فترة طويلة لتحقيق عائد.

وينصح خبراء جولد بيليون بشراء الذهب على فترات مختلفة لعمل متوسط لأسعار الذهب وهو ما يضمن الشراء بسعر جيد أفضل من شراء كل الكمية بنفس السعر أما شهادات الاستثمار تعتبر اختيارا مناسبا للشخص الذي يبحث على عائد ثابت ويرغب في الحفاظ على قيمة أمواله، لأنها توفر عائدا ماديا مستمرا قد يكون يوميا أو شهريا أو ربع سنوي أو سنويا.

كما أن شهادات الاستثمار لا تفقد قيمة الشهادة مهما طال الوقت لأن قيمتها تزيد مع الأرباح والفوائد التي بتضاف على قيمة الشهادة، ومن عيوب شهادات الاستثمار هو ارتفاع معدلات التضخم لأن لها تأثير سلبي على قيمة الأموال المرهونة والمرتبطة بمعدل زمني معين عند التسليم وهو ما يؤدي إلى تآكل رأس المال.

كما لا يتم الحصول على قيمة المال بالأرباح إلا بعد فترة معينة من سنة إلى 3 سنوات، والعائد من الشهادات قليل في مقابل إنك قادر على تحقيق عائد أكبر إذا استثمرت الأموال في الذهب، كما لا يمكن كسر الشهادة قبل 6 أشهر، وفي حالة الكسر قبل ما المدة تنتهي يتم خسارة جزء من الأرباح.

وأكدت جولد بيليون أن اختيار الطريقة الأنسب تختلف على حسب حاجة الشخص نفسه، هل يحتاج إلى عائد سريع ومستمر بالتالي يتجه لشهادات الاستثمار، أو يمتلك أموال فائضة عن حاجته ويرغب في أن يستثمرها ويحافظ على قيمتها ويحقق مكاسب منها ولكن على مدى طويل فيكون الأفضل استثمار الذهب.