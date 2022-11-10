«جولد بيليون»: الذهب «الكسر» الأفضل في الاستثمار لكن بشروط

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب العالمية والمحلية، إنّ الذهب الكسر مناسب جدًا للاستثمار، خاصة أنّه عبارة عن ذهب قديم غير صالح للاستخدام بسبب كسر أو خدش فيها، ويتم شراؤه بهدف الاستثمار أو الاستثمار والزينة.

وأضافت المؤسسة، أنّ الاستثمار في الذهب، لديه مميزات وعيوب مثله مثل جميع أنواع الاستثمارات، وهو يعتبر أفضل طريقة للاستثمار في المشغولات؛ لأن مصنعيته أقل من الذهب الجديد بنسبة 30% لذا تكون خسارة المصنعية عند البيع منخفضة جدًا.

ارتفاع سعر الذهب الكسر 20 جنيهًا

وأشارت جولد بيليون إلى أنّه ليس الذهب الجديد فهو لا يفرض عليه ضريبة دمغة، كما أنه بيكون أغلى نحو 20 جنيهًا من الذهب العادي، لكن الكسب منه هو الانتظار حتى ترتفع الأسعار بشكل كبير، وبيع بعدها؛ لتحقيق مكسب وعائد أكبر.

وأكدت أنه يتم الانتفاع بيه عن طريق الاستثمار أو حفظ قيمة المال، لكن غير صالح للاستخدام، لكن هناك بعض الذهب المستعمل يتم تلميعه وتنظيفه حتى يكون مناسبًا للاستخدام، لكن هذا يزيد التكلفة على المستهلك، لكن مع المميزات هذه يكون له عيوب أخرى، ومن أهمها هي البحث والشراء من تاجر موثوق فيه حتى لا تتعرض للغش وأن تتأكد من الدمغة والعيار.

وهناك بعض المشكلات الأخرى المتعلقة بصعوبة البيع في بعض الأحيان؛ لأنّه يعتبر في بعض الأحيان مجهول المصدر، فلا بد من وجود فاتورة للذهب، وتتأكد أنّ التاجر الذي اشتريت منه سيقوم بالشراء منك عقب ذلك.

وأكدت المؤسسة ضرورة وجود فاتورة مفصلة بكل الذهب، الذي اشتريته بالنسبة للعيار وتفاصيل كل قطعة، وأيضًا اختيار مكان موثوق ومضمون للشراء منه وفيه سابقة معاملات بينكم قبل كده.