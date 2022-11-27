المستشفيات الجامعية يد الدولة التي تحمي «الغلابة».. 20 صرحا تمثل 35% من المنظومة الصحية (ملف خاص)

آلام تنتظر من يداويها بالجراحة والأدوية، وطوابير وشكاوى كانت تملأ أدارج المسئولين بسبب ضعف الإمكانيات وتأخر علاج المرضى والإهمال وغيرها، أزمات شتى تراكمت على مدار السنوات الماضية، ولم يكن هناك خيار أمام الدولة سوى مواجهتها وحلها بالتوازى، فانطلقت استراتيجية كبرى لتطوير المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، منذ عام 2014 ومستمرة فى بعض القطاعات حتى اليوم، ووصلت تكلفتها إلى ما يقارب 30 مليار جنيه.

من أجل خدمة 20 مليون مواطن سنوياً بمختلف المحافظات، توفرت كافة الإمكانيات لإحداث عملية تطوير شاملة فى 120 مستشفى بالجمهورية، لتصبح ملاذاً آمناً لتقديم خدمة علاجية متميزة بما تمتلكه من تاريخ مشرّف وإمكانيات بشرية وطبية ولوجيستية كبرى.

وبحسب تقارير رسمية، تستقبل الصروح الجامعية 3 ملايين مريض فى أقسام الطوارئ على مستوى 27 محافظة، وتمثل تلك المستشفيات 35% من طاقة منظومة الرعاية الصحية بالجمهورية، كما ساهمت فى تنفيذ المبادرات الرئاسية «١٠٠ مليون صحة، والقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وصحة المرأة، وإنهاء قوائم الانتظار»، وهو ما يُعد دوراً رائداً لها على مستوى التعليم الطبى، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

«الوطن» تستعرض فى هذا الملف خطط تطوير أبرز المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ودورها فى خدمة المواطنين وتعزيز المنظومة الصحية.