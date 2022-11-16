مدير «سي آي ايه» يلتقي زيلينسكي ومسؤولي المخابرات الأوكرانية في كييف

بدأ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» ويليام بيرنز، زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظرائه في المخابرات الأوكرانية.

مسؤول أمريكي: بيرنز سيجدد الالتزام بدعم أوكرانيا

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن بيرنز وصل إلى مقر السفارة الأمريكية في كييف، وكان يقيم بأمان بداخلها أثناء الضربات الصاروخية الروسية.

وأشار إلى أن رحلة «بيرنز» إلى كييف جاءت في أعقاب اجتماع عقده في أنقرة مع نظيره الروسي في المخابرات سيرجي ناريشكين، وهذه هي المرة الثانية المعروفة في أقل من شهر التي يزور فيها «كييف». وأضاف المسؤول أن بيرنز سيجدد في كييف الالتزام بتقديم الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ثاني زيارة لمدير «سي آي إيه» لأوكرانيا في أقل من شهر

وأشارت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، إلى أن مدير الـ«سي آي إيه» أجرى في أوائل أكتوبر الماضي، زيارة غير معلنة للقاء رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين آخرين.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في إقليم «دونباس» جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي «دونيتسك» و«لوجانسك» رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما «جمهورية مستقلة»، ودخلت في مواجهات عسكرية مع القوات الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 30 سبتمبر الماضي، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، بعد استفتاءات رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام إن الضم يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي.