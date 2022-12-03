إطلاق مبادرة «اصنع قائد» في 32 مدرسة بالقليوبية لنشر الفكر البرلماني

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة «اصنع قائد» للعام الثاني علي التوالي بمدارس المحافظة، لجذب عدد أكبر من الشباب والفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية للاشتراك في البرلمان بمراكز الشباب.

إطلاق مبادرة «اصنع قائد» في القليوبية

وانطلقت مبادرة «اصنع قائد» في 32 مدرسة بالمرحليتن الإعدادية والثانوية على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة، بواقع 3 مدارس بشبرا الخيمة، و3 بكفر شكر و4 بقليوب و6 ببنها و5 بطوخ و3 بشبين القناطر و8 مدارس بالخانكة.

تعريف الطلاب بالنشاط البرلماني

واستهدفت المبادرة طلاب المدارس الاعدادية والثانوية لتعريف الطلاب بالنشاط البرلماني داخل مراكز الشباب ونشر الفكر البرلماني الإيجابي بين طلاب المدارس، وتشجيع الطلاب على الانضمام للشعب البرلمانية بمراكز الشباب.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المبادرة انطلقت من القليوبية بجولات الكوادر البرلمانية داخل عدد من المدارس في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم للاستفادة من قدرات الكوادر البرلمانية في التثقيف السياسي والتعريف بماهية البرلمان وكيفية الاشتراك في الشعب البرلمانية وما لها من فوائد وايجابيات ذاتية ومجتمعية .

وتناولت المبادرة تنظيم جلسات مناقشة مع طلاب المدارس للتعريف بأنشطة وزارة الشباب والرياضة وتوظيفها للطلاب ، وتوضيح دور البرلمان، والفرق بين برلمان الشباب والطلائع، وكذلك كيفية المشاركة بنشاط البرلمان ، ومناقشة مفهوم القيادة ودورها وأهميتها، وكيفية تطوير الفكر وبناء الذات.

وأشاد «الصبروط» بفكرة المبادرة، مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بقضية الوعي لدى النشء والشباب وهو الامر الذي يراهن عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهتم به وزارة الشباب والرياضة وفقا لاستراتيجيتها.