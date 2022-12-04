درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى في الإسكندرية 22 والأقصر 26

كشفت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 ديسمبر، على المدن والمحافظات، إذ يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وذكر خبراء الأرصاد، أن اليوم الأحد، يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة خلال الصباح الباكر

وأكدت الهيئة، هطول شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 23 - 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- 6 أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 13

- كفر الشيخ 23- 14

- المنصورة 24- 14

- دمياط 22- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 13

- شبين الكوم 24- 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 20

- الإسكندرية 22- 15

- العلمين الجديدة 22- 14

- وادي النطرون 23- 15

- مطروح 21- 12

- السلوم 20- 09

- سيوة 22- 08

- العريش 23- 14

- رفح 23- 14

- الطور 25- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 26- 16

- نخل 21- 04

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 26 - 20

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 26- 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 23- 11

- بني سويف 23- 10

- المنيا 23- 10

- أسيوط 23- 10

- سوهاج 24- 11

- قنا 26- 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 14

- الوادي الجديد 25- 08

- أبو سمبل 26- 14

- أبو رماد 26 - 20

- رأس حدربة 25- 20.