نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة: المدينة ذكية ويمكن حجز الوحدات إلكترونيا

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للاتصالات لخدمة المواطنين، موجهًا الشكر للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لإنشاء المدن الجديدة التي توفر فرص العمل للمواطنين.

محاور إنشاء المدن الذكية

وأضاف «كحلة»، خلال حواره عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك عدة محاور لإنشاء المدن الذكية تتمثل في تواجد أنظمة التحكم الآلي في المرافق، إلى جانب أنظمة العدادات الذكية وكاميرات المراقبة، لافتًا إلى أن كل وحدة في مدينة المنصورة الجديدة تعمل بالعداد الذكي الذي يتيح للمواطن الاطلاع على استهلاكاته من الغاز والمياه والمرافق بصفة عامة ويدفع فواتيرها إلكترونيا بكل سهولة ويُسر.

وتابع، أن كاميرات المراقبة تغطي مدينة المنصورة الجديدة بأكملها، لوجود كاميرا مراقبة كل 50 مترا، مشيرًا إلى أن هناك وحدات تحكم رئيسية في مبنى الجهاز الرئيسي يظهر خلال كل مناطق المدينة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين، مضيفًا أن تلك الخدمات المُقدمة بالمدينة تُساعد على خفض الطاقة والمياه.

مراحل إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

وأوضح، أنه يمكن للمواطن حجز وحدة في مدينة المنصورة الجديدة إلكترونيًا من دون بذل أي مجهودات، مشيرًا إلى أن المدينة على مساحة 7200 فدان وتُقسم على 4 مراحل، منها المرحلة الأولى التي تبلغ 2063 فدانا تم الانتهاء تمامًا منها، وجارٍ العمل في المرحلة الثانية.