النطق بالحكم في قضية «مستريح أسوان» مصطفى البنك 5 فبراير المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية في قنا، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مصطفى البنك الشهير بـ«مستريح المواشي»، والمتهم بالنصب على أهالي أسوان في مبلغ يقدر بمليار جنيه، إلى جلسة 5 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وشهدت جلسة المحاكمة في جنايات قنا الاقتصادية، إجراءات أمنية مشددة.

إحالة الواقعة لجنايات قنا

كانت جهة التحقيق في محافظة أسوان، أحالت المتهم مصطفى البنك إلى المحاكمة الجنائية بجنايات قنا الاقتصادية، بسبب الاستيلاء على أموال نحو مليار جنيه عدد من الأهالي بالنصب والاحتيال.

وتضمن أمر إحالة المتهم مصطفى البنك، أنه تلقى أموالا من الأهالي بطريق النصب والاحتيال، بعد أن أوهمهم بالحصول على أرباح وهمية، جمع على أثرها 867 مليونا و771 ألف جنيه مصري، لتوظيفها في تربية المواشى.

نص قرار الاحالة

كما تضمن أمر الإحالة، عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالي حال طلبهم إياها، لذلك أيدت المحكمة قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهم.