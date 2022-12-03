«تحالف العمل الأهلي» يطلق حملة مجتمعية موسعة لمساعدة ذوي الهمم بقنا

أطلقت مؤسسة «عدالة ومساندة المرأة المصرية» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تزامنا مع احتفالات العالم ومصر باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، حملة مجتمعية موسعة لمساعدة الأشخاص ذوي الهمم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي يساعد ذوي الهمم

وقال التحالف في بيان، إن الحملة تساعد ذوي الهمم، في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوعيتهم بآليات استخراجها، والفئات المعفاة من إجراء الكشف الطبي المميكن، وتدشين وحدة للرصد المجتمعي داخل القرى التي تزورها قوافل «ستر وعافية» تحت مظلة التحالف لتنفيذ هذا الأمر.

حملة التحالف الوطني بمحافظة قنا

وأوضح التحالف، أن الفعالية انطلقت في محافظة قنا، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لمبادئ التحالف وميثاقة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الاسر الأولى بالرعاية وتوعيتهم.