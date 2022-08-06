«نوعية كفر الشيخ»: الاثنين المقبل آخر موعد لاختبارات القدرات

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين للترشح للكلية في قسمي التربية الفنية والموسيقية، والتي بدأت 25 من الشهر الماضي، تنتهي الاثنين 8 أغسطس 2022 المقبل، وذلك للطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبر موقع وزارة التعليم العالي، بالإضافة لاستيفائهم أوراق الترشح.

آخر موعد لاختبارات القدرات

وأضافت «شاكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز كافة السبل العلمية للطلاب القادمين على مدار الاختبارات منذ بدايتها حتى آخر موعد لها يوم الاثنين، كما تم توفير لجان جرى تشكيلها من قسمي التربية الفنية والموسيقية، بهدف إجراء الاختبارات للطلاب واختيار الأفضل من بينهم طبقاً للشروط والضوابط المقررة لذلك بكل شفافية مطلقة، علاوة على ضرورة التزام الطلاب بتطبيق كافة توجهات مشرفي الكلية أثناء الاختبارات حفاظاً على النظام العام أثناء أدائها.

الأوراق المطلوبة للاختبارات

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات الخاصة بالكلية هي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب الطالب في أدائها.

- صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات.

كما أن هذه المرحلة من الاختبارات قاصرة فقط على طلاب الثانوية العامة، وسيعلن لاحقاً عن مواعيد أخرى للتعليم الفني.