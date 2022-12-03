طفلة تتعرض للتعذيب على يد زوجة أبيها بالغربية.. والمتهمة: «كنت بأدبها»

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمَّن تعرض طفلة للتعذيب والضرب وقص شعرها على يد زوجة والدها ببسيون بالغربية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بشأن الواقعة، وتبين أن الطفلة المشار إليها «طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة بسيون»، وباستدعائها تبين إصابتها بـ(آثار سحجات متفرقة بالجسم) وقص شعرها، وبمناقشتها قررت أنه منذ أسبوع تقريباً اعتدت زوجة والدها «ربة منزل – مقيمة بذات العنوان» بالضرب عليها وإحداث إصابتها وقص شعرها وذلك عقب عودتها من المدرسة.

ضبط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بقصد تأديب سلوكها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.