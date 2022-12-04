«بيطري القاهرة» تحذر من مرض السعار وتوضح عددا من الإجراءات

حذّرت مديرية الطب البيطري في القاهرة، من انتشار مرض السعار، مشيرة إلى أنها تلقّت عددًا من الشكاوى من المواطنين بشأن انتشار الكلاب «المسعورة».

وقالت مديرية الطب البيطري، في بيان صدر عنها، إنّ «مرض الكلب» من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وهو مرض فيروسي مميت يصيب الحيوانات مثل الذئاب والثعالب والحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والمواشي والحمير والجمال والبقر والخيول، موضحة أنّ المرض ينتقل إلى الإنسان أو إلى حيوان آخر، وتنتقل العدوى من الحيوان المصاب إلى الإنسان المخالط أو الطبيب البيطري الذى يفحص الحيوان.

الكلاب مصدر العدوى

وأشارت المديرية، في تقرير لها، إلى أنّ الكلاب تعد مصدر العدوى الرئيسي بالنسبة للإنسان بنسبة 99%، ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي ويؤدي إلى وفاة المصاب به سواء حيوان أو إنسان، ويمكن الوقاية منه بالتحصينات والتوعية بسلوك الكلاب وكيفية التعامل معها.

طرق العدوى والأعراض

وفيما يتعلق بطرق العدوى، أضافت أنّ المرض ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب عن طريق العض أو الخدش أو تعرض الجروح والأغشية المخاطية للعاب الحيوان المصاب، وتختلف فترة حضانة المرض بين أيامٍ وأشهر، بحسب مكان العقر، وأما أعراض المرض في الكلاب فتظهر في أكثر من صورة، إذ يميل الحيوان إلى العزلة والأماكن المظلمة، ويفقد شهيته ويبتعد عن صاحبه، وترتفع درجة حرارته 39,5 - 40,5، ويعاني من حساسية شديدة للأصوات، ثم يبدأ في ابتلاع أشياء غير مألوفة مثل الخشب والحجارة، كما يصاب الكلب بالقلق والهياج العصبي بسبب وصول الفيروس إلى المخ، ويستمر أيام عدة في مهاجمة الأجسام المتحركة أمامه ويعقر كل شيء يراه، ولا يقترب من الماء مطلقًا وتصبح عملية البلع والتنفس مؤلمة، يتدلى الفك السفلي ويتساقط اللعاب ولا يستطيع الوقوف ويعاني من تقلصات وشلل في باقي عضلات الجسم والحجاب الحاجز ولا يتنفس ثم يموت.

وأشارت إلى أنّه لا يوجد علاج لمرض السعار في حالة ظهور الأعراض المرضية وفي حالة التعرض للعقر من كلب أو قط يجب سرعة غسل مكان العض جيدًا بالماء والصابون لمدة 10 دقائق ثم بمادة مطهرة مثل اليود أو الكحول وعدم خياطة الجرح، والتوجه إلى أقرب مستشفى لأخذ التطعيم وحقنة التيتانوس للجرح وجرعات اللقاح الواقي وإعطاء المصل المضاد؛ لإيقاف العدوى بمرض السعار والوقاية من الإصابة.

التعامل مع الحيوان المصاب

وناشدت مديرية الطب البيطري المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالة العض، ويتم عزل الحيوان المصاب- العاقر- أما المواشى التى تتعرض للعقر يجب أن تذبح قبل مرور 3 أيام من وقت العقر مع إعدام العضو المصاب والأعصاب المحيطة به والمخ والنخاع الشوكى، وإذا ظهرت الأعراض على الحيوان بعد العقر خلال فترة الملاحظة تعدم بالكامل، وفي حالة مهاجمة حيوان لمزرعة بها قطيع حلال توضع جميع الأبقار تحت الملاحظة والحجر مع غلي الحليب جيدا، أو بسترته ويجب الحذر التام من وجود جروح بأيدي المتعاملين.