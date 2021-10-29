ندوات توعوية للوقاية من مرض «السعار» بالمدارس الابتدائية في الغربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية بالتسنيق مع مديرية الصحة، ندوات توعوية للوقاية من مرض السعار بالمدارس الابتدائية، في إطار التعاون المشترك بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحفاظ على صحة أطفالنا وبخاصة في المرحلة الابتدائية.

تنفيذ ندوات التوعية في 5 إدارات تعليمية

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان صحفي، إن تنفيذ ندوات توعوية للوقاية من مرض السعار لأطفال المرحلة الإبتدائية بمدارس المحافظة المختلفة، بدأ في 5 إدارات تعليمية، هي «قطور، السنطة، بسيون، غرب طنطا، وزفتى»، وذلك بمدارس «قطور الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بالسنطة ومدرسة الجمهورية الابتدائية للغات ببسيون ومدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بطنطا ومدرسة احمد عرابي الابتدائية بزفتي ومدرسة محمد العزب عاصي الابتدائية بزفتى»، بهدف الحفاظ على صحة الأطفال وتوعيتهم بالأمراض وكيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة وتربيتها.

تربية الحيوانات الأليفة وطرق انتقال الأمراض

وقام كلا من أشرف مصطفي فرحات، و حسين علي حماد، مراقبا الأوبئة والترصد بمديرية الصحة بالغربية بتقديم الندوة والتعريف بالمرض، وطرق انتقاله، وكيفية الوقاية منه، وضرورة تطعيم الحيوانات الأليفة قبل تربيتها في المنازل، والتعامل السريع مع عضات الحيوانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شكر، مدير عام الوقائي، والدكتور محمود صلاح، مدير إدارة الأمراض المعدية.

وفي نهاية الندوة، تم توزيع مجلات تعليمية للأطفال تحتوي علي طرق الوقاية من المرض والتعامل مع الحيوانات الأليفة.