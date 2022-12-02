«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي، بجانب تفاصيل الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وآلية عقدها في المدارس.

قالت الوزارة في خطاب مُرسل للمديريات التعليمية، إن آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي 2022، هو 11 ديسمبر الجاري، مشددة على مدارس المرحلة الثانوية بمتابعة انتهاء الطلاب من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات.

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي

- الدخول على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- الدخول على رابط الاستمارة الإلكترونية.

- اختيار «تسجيل الدخول».

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على «تسجيل الدخول».

- استيفاء البيانات المطلوبة.

مواصفات امتحانات أولى وثانية ثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول، موضحة أن الامتحانات تُعقد على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موجهة بتشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية على صياغة المفردات الاختبارية.

وأضافت الوزارة أن الورقة الامتحانية تشمل أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وتُعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% يُجيب عنها الطالب ورقياً، مشددة على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام الكاملة بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المدارس.

الموضوعات المقترحة للمشروعات البحثية

وحددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، في خطاب للإدارات التعليمية، الموضوعات المقترحة للطلاب للمشروعات البحثية، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهي المبادرات القومية التي ترعاها الدولة مثل «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، والتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والصحة والمياه والطاقة، وأهم الإنجازات في مجال الطاقة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، فضلاً عن المشروعات القومية كمدينة العلمين الجديدة والرمال السوداء والعاصمة الإدارية الجديدة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات تعقد في 14 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام، السبت 28/ 1/ 2023، لمدة أسبوعين.

وفي سياق متصل، وصفت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، لـ«الوطن»، المواصفات النهائية لامتحانات الفصين الأول والثاني الثانوي، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بأنها خطوة مهمة جداً نحو عملية تقييم شاملة جميع أنواع الأسئلة المقالية والموضوعية وتدريب للطلاب بشكل واقعي على الشكل النهائي لامتحان الثانوية العامة.