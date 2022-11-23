فتح باب الترشح للعمل بمراكز توزيع أسئلة الامتحانات بالمنيا.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح للعمل بمركز توزيع الأسئلة الامتحانات للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

شروط الترشح لمركز توزيع الأسئلة

ووضعت مديرية تعليم في محافظة المنيا عددًا من الشروط لكل من يرغب في التقدم للعمل بمراكز توزيع الأسئلة وهي: ألا يكون العضو المتقدم لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة في امتحانات الدبلومات صناعي وتجارى وزراعي وفندقي هذا العام 2023، وأن يكون العضو من العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ويشترط أيضًا ألايكون العضو مرشحا لمراكز توزيع أسئلة الثانوية العامة أو منتدبا لأعمال سير الإمتحانات أو لجان النظام والمراقبة أو لجان الإدارة في نفس المدة، وألا يكون محالًا للمحكمة التأديبية، وأن يكون لديه خبرة في أعمال مراكز توزيع الأسئلة وسبق له العمل به.

واشترطت المديرية أيضا على المتقدم أن يكون سبق له التدريس للطلاب المتقدمين للإمتحان سواء كان بالمدارس الرسمية أو الخاصة لا يكون من المدارس المتقدم منها طلاب، وألا يكون محروما من أعمال الامتحانات، وألا يكون من العاملين بمدرسة متقدم طلابها للامتحان.

آخر موعد لتقديم طلبات الترشح

وكشفت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أنه على من يرغب وتتوافر فيه الشروط سالفة الذكر التقدم بطلب مستوفى البيانات الوظيفية ومعتمد من جهة عمله ومن الإدارة التعليمية التابع لها، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان، ويبدأ في الفترة من الثلاثاء 22 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 1 ديسمبر، وتسلم الطلبات لرضا سيداروس عبدالله موجه بدیوان مديرية التعليم بشارع طه حسين بمدينة المنيا.