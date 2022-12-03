عرض «العملية 101» في مهرجان «هواة المسرح» لأعضاء مراكز الشباب بالإسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات الموسم السابع من مهرجان «هواة المسرح» لأعضاء مراكز الشباب بالمحافطات، لليوم الرابع على التوالي، وتنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، على مسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية، بمشاركة 18 فرقة مسرحية من مختلف محافظات الجمهورية.

عرض مركز شباب سوهاج

وبدأت العروض المسرحية بتقديم عرض فريق مسرح مركز شباب الري بمحافظة سوهاج «العملية 101»، تأليف محمود محمد، وإخراج مارك صفوت، إذ يتناول العرض التغيرات المناخية التي أثرت على كوكب الأرض والتغيرات النفسية التي أثرت على الإنسان، إلى أن يصل إلى حلمه ويخرج المهرج الذي بداخله.

إزالة المعوقات ومساندة الفريق

ومن جانبه أوضح محمود عبد العال المتحدث الرسمي للمركز وعضو مجلس الإدارة، أن المركز يوفر للفريق سبل الدعم والمساندة، ويعمل على إزالة أي معوقات تواجه الفريق للحصول على المركز الأول.

ووجه شادي أبوحجي رئيس مجلس الإدارة، الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على ما تقوم به الوزارة من نشر الوعي الفني والثقافي والسياسي والديني وغيرها من المجالات والأنشطة، والطفرة التي تشهدها مراكز الشباب في هذه الآونة.

لجنة التحكيم

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم الفنان محمود الحديني، والمخرج عادل حسان، والفنانة فاطمة محمد علي.