مركز شباب كفر منصور بالقليوبية يكرم الطلاب الفائزين في المسابقة العلمية

نظم مركز شباب كفر منصور، التابع لمركز طوخ في القليوبية، حفل تكريم للفائزين في المسابقة العلمية للطلاب من مختلف مدارس القرية، وتكريم الشاب أحمد محمد رزق من ذوي الهمم.

تكريم أوائل الطلاب بكفر منصور

وقال رضا حسين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر منصور، إنه تم تنظيم حفلة لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية باسم المعلم الراحل عادل عبد الفتاح تهامي، لافتا إلى أنه تم تقديم جوائز مالية للفائزين، بحضور عماد لطفي مدير ادارة شباب طوخ، وعدد من معلمي وشباب القرية

تكريم معلمي قرية كفر منصور

كما جرى تكريم عدد من المعلمين، نظرا لدورهم في دعم المنظومة التعليمية بالقرية.

وأوضح «حسين»، أن المسابقة شهدت منافسة كبيرة من بين الطلاب المشاركين فيها، وتأتي في إطار أنشطة المركز المختلفة من أجل دعم العملية التعليمية وخلق روح من التنافس الشريف بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة الأخرى لدعم الطلاب مثل دورات الرسم والخط العربي وغيرها، وكذلك تنظيم محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة.