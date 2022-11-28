«حياة كريمة» تستكمل توزيع الصناديق الغذائية بقرى سوهاج.. «وصل الخير»

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في تقديم خدماتها المجانية لأهالي القرى والمحافظات النائية والتي تعاني ضعف الخدمات، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي.

توزيع الصناديق الغذائية

واستكملت مبادرة حياة كريمة توزيع الصناديق الغذائية بمبادرة وصل الخير 4 بمراكز والقرى المختلفة لمحافظة سوهاج، من خلال فرق عمل المتطوعين بالمراكز الآتية: «البلينا، جرجا، المنشاه، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينه» وجاري استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة، بحسب ما نشرته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا باستكمال مبادرة وصل الخير لنهاية العام الحالي، واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بكافة مراكز محافظة سوهاج.

تحسين صحة المواطنين

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب منع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.