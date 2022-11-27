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«حياة كريمة» لـ«قناة الحياة»: نفذنا 890 مشروعا في مركز الحسينية بالشرقية

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شريف سليمان
08:48 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور سعيد عباس منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية، إنّ هناك 890 مشروعا نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز الحسينية، وذلك في 41 قرية، حيث كانت البنية التحتية هي المشروعات الأساسية التي تم العمل على تنفيذها.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «نعمل على محور الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب والكهرباء والرصف، ثم نعمل على مشروعات التعليم بواقع 107 مشروعات، و68 مشروعا على مستوى محور الصحة».

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