س وج.. كل ما تريد معرفته عن طرح أراضي الإسكان في 6 مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، طرح 19 ألف و866 قطعة أرض إسكان متوسط ومميز وأكثر تميزاً في المدن الجديدة بعدة محافظات، على أن يبدأ التقديم إلكترونيًا للحصول عليها غداً الأحد من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير، كمرحلة تكميلية للطرح السابق.

وتنقسم تلك الأراضي إلى 12807 قطع أراض إسكان متوسط «مرحلة ثانية»، و6228 قطعة أرض مميزة «مرحلة عاشرة»، و709 قطع أراض أكثر تميزاً «مرحلة ثامنة»، و122 قطعة أرض أكثر تميزًا «مرحلة تاسعة» في مدينة المنيا الجديد.

وطرح الراغبون في الحصول على تلك الأراضي عشرات الأسئلة حول أماكن أراضي الإسكان 2022، وطرق وموعد حجزها، فضلًا عن أسعارها، وهو ما تجيب «الوطن» عليه في صورة «س» و«ج»، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها.

س: أين تقع أراضي الإسكان المتوسط.. وما مساحتها؟

ج: تقع أراضي الإسكان المتوسط محور الأراضي «مرحلة ثانية» والتي يبلغ عددها 12 ألفا و807 قطع في 5 مدن جديدة، وتتراوح مساحتها بين 137 مترا مربعا حتى 480 مترًا وهي:

8 قطع في مدينة الفيوم الجديدة.

839 قطعة في مدينة بني سويف الجديدة.

2797 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة.

7203 قطعة في مدينة سوهاج الجديدة.

1960 قطعة في مدينة قنا الجديدة.

س: ما هي مساحات اراضي الإسكان المميز.. وأين تقع؟

ج: أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 6228 قطعة أراض مميزة «مرحلة عاشرة» في 6 مدن جديدة بمساحات تبدأ من 275 حتى 1152 مترًا، وهي:

8 قطع في مدينة الفيوم الجديدة.

938 قطعة في مدينة أسيوط الجديدة.

92 قطعة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

4447 قطعة في مدينة سوهاج الجديدة.

641 قطعة في مدينة قنا الجديدة.

102 قطعة في مدينة طيبة الجديدة.

س: أين تقع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.. وما مساحتها؟

ج: تضم أراضي الإسكان الأكثر تميزاً 709 قطع ضمن المرحلة الثامنة في عدة مدن، تتراوح مساحتها بين 252 حتى 1654 مترًا، كالتالي:

121 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في مدينة بني سويف الجديدة.

129 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في مدينة أسيوط الجديدة.

404 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في مدينة سوهاج الجديدة.

55 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في مدينة أسوان الجديدة.

س: أين تقع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في محافظة المنيا.. وما مساحتها؟

ج: تضم أراضي الإسكان الأكثر تميزًا المطروحة حديثًا في محافظة المنيا 122 قطعة في مدينة المنيا الجديدة، بمساحات تتراوح بين 424 حتى 591 مترًا مربعا.

س: متى يبدأ حجز أراضي الإسكان الجديدة؟

ج: بحسب كراسة الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، يبدأ التقديم إلكترونيًا للحصول على أراضي الإسكان الجديدة سواء المتوسط، أو المميزة أو الأكثر تميزًا غدًا الأحد، من خلال موقع حجز أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، وهو الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

س: من هي الفئات المستحقة لأراضي الإسكان الطرح الجديد؟

ج: أوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أنّ الفئة المستحقة لحجز أراضي الإسكان المطروحة حديثاً، والتي يبدأ التسجيل فيها غدًا، هم الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق بتاريخ 19 يونيو 2022، شريطة ألا يكونوا قد قاموا بسحب مبلغ جدية الحجز.

س: كم تبلغ أسعار أراضي الإسكان المتوسط 2022؟

ج: تبدأ أسعار أراضي الإسكان المتوسط ضمن المرحلة ثانية، من 359 ألفا و480 جنيهًا بحسب المساحة والمكان، ويتم استكمال 25% من سعر الأرض، و1% مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء في حالة تخصيصها للمتقدم، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض والتي تبلغ 75% من قيمتها على 3 أقساط سنوية.

س: ما هي أسعار أراضي الإسكان المميزة.. وكيف يتم سدادها؟

ج: تبدأ أسعار أراضي الإسكان المميزة ضمن المرحلة العاشرة من مليون و26 ألفا و3 جنيهات بحسب المساحة والمكان، ويتم استكمال 25% من سعر الأرض، و1% مصاريف إدارية، و5% مجلس أمناء في حالة تخصيصها للمتقدم، على أن يُسدد باقي قيمة الأرض والتي تبلغ 75% من قيمتها على 3 أقساط سنوية.

س: كم تبلغ أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزًا 2022؟

ج: تبدأ أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ضمن المرحلة الثامنة من مليون و347 ألفا و894 جنيهًا بحسب المساحة والمكان، يتم استكمال 25% من سعر الأرض، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء في حالة تخصيصها للمتقدم، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض قبل الاستلام.

س: كم تبلغ أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالمنيا؟

ج: تبدأ أسعار أراضي الإسكان الأكثر تميزًا «مرحلة تاسعة« بمدينة المنيا الجديدة، من مليون و701 ألف و984 جنيهًا بحسب المساحة والمكان، يتم استكمال 25% من سعر الأرض، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء في حالة تخصيصها للمتقدم، على أن يتم سداد باقي قيمة الأرض قبل الاستلام.