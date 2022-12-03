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ضبط 125 طن زيت طعام منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بالغربية

كتب:

محمد بركات
06:10 م | السبت 03 ديسمبر 2022
كمين شرطة

كمين شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط سيارة قيادة سائق وبرفقته آخر حال مرورها، بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، ومُحملة بكمية قدرها 182 كرتونة زيت طعام منتهية الصلاحية، بإجمالي وزنت قدره 2.196 طن.

وبمواجهته اعترف بملكيتها لأحد الأشخاص، وأنه سائق وحملها من «شركة للزيوت والمنظفات كائنة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات»، وليس معه ثمة أوراق تفيد ذلك.

وباستهداف الشركة المُشار إليها، أمكن ضبط «مدير مبيعات الشركة»، وكذا ضبط «123.624 طن» زيت طعام «منتهية الصلاحية»، وأن الكميات المنتهية الصلاحية يقوم المسئولين بالشركة المُشار إليها بإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية حديثة وطرحها للبيع بالأسواق.

وبلغ إجمالي المضبوطات كمية قدرها «125.820» طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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