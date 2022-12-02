أخبار المنيا.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز داخل شقتهما وانقلاب سيارة نقل

لقي عروسان مصرعهما إثر استنشاق غاز تسرب داخل مسكنهما في قرية دلجا بمركز ديرمواس، وأقامت جمعية الشبان المسلمين معرض سلع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين، وأصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق السريع، كانت هذه أبرز أخبار المنيا التي وقعت في المحافظة اليوم الجمعة.

أخبار المنيا ومصرع عروسين

وتصدر وفاة عروسين اختناقا بالغاز أهم أخبار المنيا، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع جمال محمد عبد العزيز 27 عاما، عامل، وزوجته زينب عشري محمد 25 عاما، ربة منزل، داخل منزلهما، بقرية دلجا، بسبب تسرب الغاز الطبيعي واستنشاقها غاز ثاني أكسيد الكربون، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ديرمواس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن المتوفين حديثا الزواج حيث تم عقد حفل الزفاف الأحد الماضي.

معرض سلع مخفضة بجمعية الشبان المسلمين

ومن أبرز أخبار المنيا معرض السلع المخفضة الذي أقامته جميعة الشبان المسلمين بالتعاون مع مديرية التموين بمدينة المنيا، وافتتحه ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث يتم عرض سلع السكر والزيت والأرز والدقيق بأسعار مخفضة بنسب خصم تتراوح بين 25و30%.

كما شهدت محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعي السريع «مصر-أسوان، أمام عزبة عطية التابعة لمركز أبوقرقاص ونتج عن ذلك إصابة سائق وربة منزل، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.