شارون ستون: زرت طبيبة نفسية بسبب الشهرة.. وطالبتني بشراء سيارة جديدة

كشفت الفنانة الأمريكية شارون ستون عن ترددها على طبيبة نفسية في بداياتها الفنية بسبب عدم اعتيادها على حياة الشهرة والأضواء، وقالت شارون في الجلسة الحوارية التي أقيمت لها ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة السعودية إنها لم تعتد على حياة المشاهير في بداياتها، ولذلك لم تجد حلا سوى التوجه إلى عيادة طبيبة نفسية.

وأشارت شارون ستون إلى أن الأخيرة سألتها: هل أنتِ الممثلة التي تملأ صورها الطرقات في كل مكان؟ فأومأت لها بالإيجاب، مضيفة أنها رفضت تتقاضى قيمة الكشف نظير ذهاب شارون لها.

حياة الشهرة

وكشفت نجمة هوليود عن مطالبة الطبيبة لها بضرورة شراء سيارة جديدة والاستعانة بسائق شخصي ورجال حراسة خاصة تماشيا مع طبيعة حياة الشهرة والأضواء، لافتة إلى أن الطبيبة أبلغتها أن مارلين مونرو مرت بنفس الموقف في بداياتها الفنية، ولكنها سرعان ما تجاوزته وفقا لكلام الطبيبة لها.

ذكريات فنية

واستعادت ذكريات بداياتها الفنية خلال الجلسة الحوارية، وقالت إنها تتذكر مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، التي وصفتها بالسيئة كونها فقدت حقيبة ملابسها هناك، مضيفة أنها كسرت القواعد الإنتاجية التي كانت ترفض منح السيدات أجورا كبيرة.