إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» على طريق «القاهرة- الفيوم»

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات في حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي و«توك توك»، على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة بعدما فوجئ بمركبة «توك توك» تقطع الطريق أمامه فجأة، فاصطدما معاً.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي و«توك توك» على طريق «القاهرة- الفيوم» بنطاق مركز شرطة سنورس، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة سنورس تحت إشراف المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ أنّ التصادم وقع أمام مساكن «ميمنة» على طريق القاهرة- الفيوم، في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتقديم العلاج اللازم لكل من المصابين بحسب إصابته وحالته الصحية.

وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة والتوك توك إلى جانب الطريق، كما تم تسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وحُرر المحضر اللازم، واُتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.