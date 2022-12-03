رئيس «الحجر الزراعي»: نجحنا في فتح باب تصدير الموالح للسوق الفلبينية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة نجحت في فتح باب تصدير الموالح إلى السوق الفلبينية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون للتصدير إلى الفلبين لأول مرة.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن عملية فتح أي سوق عالمية أمام حركة التصدير تعد إحدى العمليات المعقدة التي دائما ما تتم بالتوافق ما بين إدارة الحجر الزراعي للبلدين «المصدر والمستورد»، خاصة وأنه عملية فنية تليها عدة خطوات تجارية.

التنسيق مع دول شرق آسيا من أجل التصدير

واستطرد: «مصر تعمل حاليا في التنسيق مع دول شرق آسيا من أجل التصدير بخلاف أمريكا، وخلال الـ5 سنوات الأخيرة نجحت في فتح 70 سوقا دولية للتصدير».

خلو المحاصيل من أي آفات حجرية

وأوضح أن الجانب الفلبيني كان من ضمن اشتراطاته أن تخلو المحاصيل من أي آفات حجرية، إذ أنه حال ظهورها في أي شحنة يتم إيقاف الاستيراد من البلد بشكل كامل، لكن تم التفاوض على الشرط عقب زيارتهم لمصر واطلاعهم على آليات عمل المنظومة الحجرية المصرية تجاه المنتجات المصدرة.