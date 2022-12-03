حالة الطقس غدا في المحافظات.. ظواهر جوية على مناطق ودرجة الحرارة 5 بكاترين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تتعرض العديد من المناطق إلى ظواهر جوية، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح، مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تصل أقل درجة حرارة غدا الأحد إلى 5 درجات مئوية في بعض المدن، مع طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشير التوقعات إلى تكون عدة ظواهر جوية، التي من أهمها تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في الساعات الأولى من الصباح، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، فيما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحذرت الأرصاد المواطنين بضرورة توخي الحذر.

طقس غدا الأحد

كما تشهد عدة محافظات غدا، تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات، فيما عدا محافظات جنوب وشمال الصعيد.

طقس القاهرة غدا

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد «بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج»، نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

طقس الإسكندرية غدا

وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، الغربية»، غدا طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

درجات الحرارة غدا الأحد

فيما درجات الحرارة في محافظات مصر غدا الأحد انخفاض في درجات الحرارة وجاءت كالآتي:

الوجه البحري والقاهرة الكبري العظمى 23 درجة مئوية وبلغت الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 18

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 14 درجة

وتشهد العديد من المناطق غدا، انخفاض درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية، تسجل كاترين العظمى 18 درجة، وتبلغ الصغرى 5 درجات.