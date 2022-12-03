إصابة شخصين في حادث سير بالغربية.. صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة، حال عبورهما الطريق بالقرب من قرية نهطاي، التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة شخصين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، غرفة عمليات الإسعاف بمدينة زفتي، تلقت بلاغا يفيد بإصابة شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة إثر تعرضهما لحادث سير بالقرب من مدخل قرية نهطاي، أثناء عبورهما الطريق.

نقل المصابين إلى المستشفى

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة شخصين بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة، حال عبورهم الطريق، بالقرب من مدخل نهطاي، بدائرة مركز شرطة زفتي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.