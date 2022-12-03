«القومي للإعاقة» لـ إيمان الحصري: الدولة تدعو لتمكين جميع فئات المجتمع

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عينها في منصب قيادي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: «بشكره على ثقته الغالية، وأوعده أني أبذل قصارى جهدي مع زملائي لتحقيق آمال الشعب المصري والدولة في تمكين ودمج ذوي الإعاقة».

كريم: ذوو الإعاقة أشخاص كباقي المواطنين في المجتمع

وأضافت «كريم»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن ذوي الإعاقة أشخاص كباقي المواطنين في المجتمع، إذ أن شعار الدولة المصرية يدعوا إلى تمكين جميع فئات المجتمع بلا استثناء أو إقصاء لأي طرف على حساب الآخر.

تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا

واستطردت: «ذوو الإعاقة عايزين يلاقوا رعاية صحية وأن يتنقلوا بسهولة ويسر وعايزين يروحوا الأندية ومراكز الشباب لممارسة الرياضة، وكذا العمل، إذ أن تمكينهم اقتصاديا يساعدهم على الحياة بشكل مستقر، وألا يعتمدوا على غيرهم بعد توفير جميع المقومات التي يحتاجونها».

وأوضحت أن ما يخص نسبة الـ5% أمر مذكور في قانون 10 عام 2018، وينص القانون على ضرورة تعيين نسبة لا تقل عن 5% في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي هذا الإطار، يقوم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية في الدولة.

وتابعت: «القانون لا يكفي، لكن الحقوق لازم تطبق ولازم يتم ممارستها بشكل عادل، وتكافؤ الفرص في العمل موجود، لكن ليس بالقدر الكاف بالعدد الموجود».