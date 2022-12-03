مدير مصنع «نوفارتس مصر»: COP27 كان فرصة لعرض التزاماتنا ونطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في عملياتنا الخاصة بحلول 2030

قال الدكتور إسلام أنور، مدير مصنع نوفارتس مصر، إن الشركة تطمح إلى تحقيق الحياد الكربونى فى عملياتنا الخاصة بحلول عام 2025، والحياد الكربونى الكامل عبر value chain بأكملها بحلول عام 2030، وصافى الصفر بحلول عام 2040، وإن مشاركتها فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) استهدفت إلقاء الضوء على الدور المحورى والريادى الذى تلعبه «نوفارتس مصر» فى تنفيذ أفضل الممارسات والإجراءات والمبادرات البيئية للتعامل مع قضايا المناخ المختلفة فى السوق المصرية، مع إلقاء الضوء على التقدم الذى حققته «نوفارتس مصر» على أرض الواقع للوفاء بالتزاماتها الطموحة فى مجال الاستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف مدير مصنع نوفارتس مصر، فى حوار لـ«الوطن»، أن أهداف الاستدامة فى الشركة ستتم على مرحلتين رئيسيتين: 2025 و2030، تستهدف خلالهما زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، مما سيؤدى لتقليل الأثر الكربونى لنا بشكل كبير بحلول عام 2030، وتقليل استهلاك المياه بهدف الوصول لمرحلة الحياد المائى بحلول عام 2030، وأخيراً تقليل المخلفات لنصل للحياد البلاستيكى الكامل عام 2030.. وإلى نص الحوار.

إسلام أنور: سنصل لـ صفر انبعاثات في 2040.. وخططنا تتوافق مع رؤية مصر 2030

حدثنا فى البداية، لماذا كانت نوفارتس حريصة على المشاركة فى «COP27»؟

- تلتزم «نوفارتس مصر» بدعم إنجازات خطة مصر للتعامل مع قضايا المناخ بطرق وأساليب لا تقل ابتكاراً وإبداعاً عن علومنا. وبمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذى استضافته مدينة شرم الشيخ على مدى أسبوعين متتاليين، تشرّفت «نوفارتس مصر» بالمشاركة والتحدث فى جلستى نقاش منفصلتين حول الدور المحورى والريادى الذى تلعبه «نوفارتس مصر» فى تنفيذ أفضل الممارسات والإجراءات والمبادرات البيئية للتعامل مع قضايا المناخ المختلفة فى السوق المصرية، مع إلقاء الضوء على التقدم الذى حققته «نوفارتس مصر» على أرض الواقع للوفاء بالتزاماتها الطموحة فى مجال الاستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ونفخر فى «نوفارتس مصر» بالتزام موقع عملياتنا الفنية بالاستدامة، وهى الممارسات التى تضبط إيقاع جهودنا داخل الشركة بأكملها، كما يمثل الموقع نموذجاً رائداً للاستدامة فى السوق المحلية، إنّ أهداف الاستدامة فى الشركة ستتم على مرحلتين رئيسيتين: 2025 و2030، نستهدف خلالهما زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، مما سيؤدى لتقليل الأثر الكربونى لنا بشكل كبير بحلول عام 2030، وتقليل استهلاك المياه بهدف الوصول لمرحلة الحياد المائى بحلول عام 2030، وأخيراً تقليل المخلفات لنصل للحياد البلاستيكى الكامل عام 2030.

وتُعد استراتيجية الاستدامة البيئية فى «نوفارتس» جزءاً أصيلاً من استراتيجية أكبر وأكثر اتساعاً تتمثل فى الاستراتيجية البيئية والاجتماعية واستراتيجية الحوكمة. إننا نطمح إلى أن نكون شركة رائدة وسبّاقة فى تحقيق أهداف الاستراتيجية البيئية والاجتماعية واستراتيجية الحوكمة فى قطاع المستحضرات الدوائية الذى نعمل به، إنّ استراتيجية الاستدامة البيئية تعتمد على منهج شامل ومتوازن للتعامل مع التحديات التى تواجهنا، كما أنها جزء من التزامنا تجاه الكوكب والمرضى والعاملين الذى يحققون هذه الأهداف على أرض الواقع.

نؤمن أن صحة الأفراد والرفاهية الاقتصادية وسلامة كوكبنا تعتمد على تعاملنا الكفء مع تغير المناخ

ما رسائل «نوفارتس» لمؤتمر المناخ؟

- نؤمن بأن صحة الأفراد والرفاهية الاقتصادية وسلامة كوكبنا تعتمد جميعها على تعاملنا الكفء مع قضايا تغير المناخ.

ولهذا فإنّ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) يمنح مصر والعالم فرصة ثمينة لدعم وتحفيز أساليب واستراتيجيات وخطط التعامل مع قضايا المناخ.

إننا نلتزم فى نوفارتس بدعم الإنجازات التى حققتها خطط الاستدامة والتعامل مع التغير المناخى فى مصر بحيث تتمتع هذه المبادرات بنفس القدر من التطور والابتكار الذى يميز العلوم التى تساعدنا على ابتكار منتجاتنا، كما نتطلع للتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية فيما بعد مؤتمر المناخ، من خلال تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التى تحفز تحوُّل مصر إلى دولة خضراء وصديقة للبيئة.

ومن هنا وتماشياً مع استراتيجية الاستدامة البيئية وأهدافها وغاياتها، ستكون الخطوات التالية لشركة نوفارتس والعمليات الفنية فى القاهرة كما يلى، الطاقة: الانبعاثات عبر استخدام الألواح الكهروضوئية كمصدر للكهرباء الخضراء، تحسين استهلاك الطاقة فى الموقع، وتوفير المياه من خلال تحسين فصل جودة المياه، تحسين استهلاك المياه فى الموقع، تحسين استخدام المياه فى الموقع، علاوةً على مياه الصرف الصحى عبر استكمال مشروع PHII & III لمعالجة مياه الصرف الصحى، وتحسين إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، أما فيما يتعلق بالمواد، والنفايات، والمنتج، فالهدف هو تحسين دورة حياة المواد والمنتج، تحسين فصل النفايات، تحسين معالجة النفايات كوقود للآخرين.

أعلنتم عن خطة للوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول 2040، فما محاور هذه الخطة؟

- طموحنا هو تحقيق الحياد الكربونى فى عملياتنا الخاصة (النطاق 1 و2) بحلول عام 2025، الحياد الكربونى الكامل عبر value chain بأكملها بحلول عام 2030، وصافى الصفر بحلول عام 2040، ويشار إلى «النطاق 1» أيضاً باسم الانبعاثات المناخية المباشرة، ويُعرّف بأنه «الانبعاثات من المصادر التى تملكها أو تسيطر عليها نوفارتس»، ويشار إلى «النطاق 2» أيضاً باسم الانبعاثات غير المباشرة للمناخ، التى تُعرَّف بأنها «الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء المشتراة أو البخار أو مصادر الطاقة الأخرى (مثل المياه المبرَّدة) المتولدة عند المنبع من نوفارتس، فى حين يشار إلى «النطاق 3» باسم الانبعاثات المناخية غير المباشرة الأخرى، والتى تُعرَّف بأنها «الانبعاثات التى تكون نتيجة لعمليات المؤسسة، ولكنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة Novartis مباشرة» وهذا يشمل سلسلة التوريد، وسفر رجال الأعمال، وتنقل الموظفين، واستخدام المنتجات.

حققت «نوفارتس مصر» وفورات فى الطاقة بما يعادل 220 ميجاوات ساعة/السنة (بنسبة وفورات وصلت إلى 12% مقارنة بعام 2019)، ويتم شراء الطاقة المستخدمة فى العمليات المختلفة أو توليدها فى الموقع، وتبدأ إدارة الطاقة فى الموقع بتحسين جودة الطاقة للكهرباء المشتراة من خلال تحسين وحدات تصحيح معامل القدرة التى تمكننا من الحفاظ على عامل تصحيح الطاقة بنسبة 99.9% مما يساهم فى توفير 1100 ميجاوات ساعة سنوياً، 490 tCO2 سنوياً، ولقد نال ذلك استحساناً إيجابياً من السلطات بهذه المبادرة المستدامة باعتبار موقع القاهرة موقعاً مدرجاً فى القائمة البيضاء، وتتلقى مكافأة مميزة على فواتير الكهرباء.

كيف تحقق الوفر فى المياه عبر التشغيل؟

- على مستوى الحفاظ على المياه: (مقارنة بسنة البدء 2016)، حققنا وفورات إجمالية تصل لحوالى 45٫000 متر مكعب بقيمة 135٫000 دولار (بنسبة وفورات وصلت إلى 20% مقارنة بعام 2019)، من خلال إلغاء دورة من دورات التغطية، وإعادة استخدام مكثفات البخار والاستفادة من مضخات المياه الحلقية مغلقة الدورة والتى تعمل بتفريغ الهواء.

حققنا وفورات فى الطاقة بما يعادل 220 ميجاوات ساعة / السنة بنسبة نمو 12% مقارنة بعام 2019.. ولدينا إنجازات ملموسة وتقدم كبير قابل للقياس

نحن فى سبيلنا لتحقيق أهدافنا المخططة، مقارنة بعام 2016 الذى يمثل سنة الأساس. لقد تمكنا من تحقيق إنجازات ملموسة وتقدم كبير قابل للقياس. فبناءً على ما تمكنا من إنجازه عام 2021، نقوم بمراجعة وتقييم ما تم بالفعل ووضع خطط الاستدامة للعام المالى 2022/2023، لضمان مواصلة جهودنا فى تحفيز التغيير الإيجابى داخل الشركة وعلى مستوى القطاع الدوائى بشكل عام.

تبدأ دورة المياه فى الموقع بالمعالجة الأوّلية والثانوية للمياه المبرَّدة لتتناسب مع الحاجة إلى العمليات التشغيلية المختلفة، ثم يتم توزيعها وفقاً لذلك عبر شبكة مراقبة لتحديد الاستهلاك لمجرى المياه المختلفة، وتقوم الآلات الآلية للإنتاج بسحب واستهلاك الكمية اللازمة من المياه وفقاً لحجم الإنتاج من خلال مراقبة استهلاكنا للمياه على الجداول المختلفة، يمكننا تحديد فرص الادخار وإعادة الاستخدام، على سبيل المثال: الحفاظ على المياه وتوفير استهلاكها: تطبيق closed circuit for water ring vacuum pumps الدائرة المغلقة لمضخات حلقة المياه التى تسهم فى توفير 18000 M3 سنوياً من المياه، وبرنامج خالٍ من المنظفات يساهم فى توفير حوالى 700 لتر من الماء و4 لترات من المنظفات لكل عملية تنظيف، أما مبدأ إعادة الاستخدام فمقصود به إعادة تدوير تكثيف مياه تكييف الهواء واستخدامها كماء تكميلى لأبراج التبريد التى تساهم فى توفير 10000 m3 سنوياً من المياه، 100 ميجاوات ساعة سنوياً، 100 طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً، إعادة استخدام المياه المرفوضة من محطة RO النقية كمياه مكياج لأبراج التبريد التى تساهم فى توفير 10000 M3 سنوياً من المياه.

تصريف مياه الصرف الصحى هو الخطوة الأخيرة فى دورة المياه، حيث نضمن عدم وجود آثار من تصنيع النفايات السائلة عن طريق فصل مياه الصرف الصحى المنزلية عن المياه الصناعية، مع معالجة مياه الصرف الصناعى عبر محطة معالجة مياه الصرف الصحى لضمان جودة تصريف مياه الصرف الصحى النهائية التى تلبى متطلباتنا، وفى «نوفارتس للعمليات الفنية فى القاهرة»، نعتقد أن موظفينا هم أصولنا التى تشجع الثقافة الإيجابية للناس للتعبير عن آرائهم والمساهمة فى الرحلة البيئية المستدامة للموقع، وتم إنشاء فريق يطلق عليه «الفريق الأخضر» متعدد الوظائف لتعزيز الأهداف والغايات المستدامة بيئياً، والوعى بالثقافة الخضراء فى جميع أنحاء الموقع وتوصيل المبادرات والأفكار الخضراء من العمليات المختلفة ومن ثم تبنيها لتدخل حيز التنفيذ، لتكون مؤشرات الأداء الرئيسية هى تخفيض 62% من استهلاك المياه.

الطاقة المتجددة

تماشياً مع الاتجاه العالمى والمحلى للتأكيد على استخدام الطاقة المتجددة، يستخدم الموقع الألواح الشمسية الكهروضوئية لتوليد الكهرباء النظيفة المتصلة بالشبكة، مما يساهم فى توفير 242 ميجاوات ساعة سنوياً، 100 طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً، ونقوم أيضاً بتحسين تشغيل العمليات المختلفة من خلال: تركيب عاكسات التردد للتحكم بدقة فى سرعة المحركات بحيث يمكن زيادتها أو تخفيضها ويمكن الحفاظ على الحمل المتصل بالسرعات المطلوبة، التى تستخدم فقط الطاقة المطلوبة، على سبيل المثال: فى وحدات مناولة الهواء والضواغط والمبردات والمضخات، وتحسين معاملات التشغيل وإعداداته للحفاظ على متطلبات التصنيع وتقليل استهلاك الطاقة، وكذلك الحد من التخلص من النفايات، وفصل النفايات الخطرة عن غير الخطرة، وإعادة استخدامها، وعدم دفن النفايات الخطرة، مع القضاء على الاستخدام الفردى للبلاستيك واستبدال PVC بــPVT أو الورق المقوى فى مواد التعبئة والتغليف، لتكون مؤشرات الأداء الرئيسية كالآتى: تمكن موقعنا من تحقيق ما يلى فى 2021 مقابل خط الأساس 2016: تخفيض 62٪ من استهلاك المياه، تخفيض 22% من استخدام الطاقة وتخفيض 13% tCO2e.

الدكتور إسلام أنور تخرَّج فى كلية الصيدلة جامعة عين شمس.

يتمتع بخبرة تتجاوز 15 عاماً من العمل فى قطاع الصيدلة والدواء (مجالات مراقبة الجودة، إنتاج الأدوية، التميز التشغيلى، ووضع الاستراتيجيات).

حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت الهولندية

تخصص فى الإدارة الاستراتيجية.

انضم للعمل فى «نوفارتس» اعتباراً من عام 2009.