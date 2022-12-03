إصابة موظف إثر اندلاع حريق هائل بشقة سكنية في بني مزار بالمنيا

أصيب موظف إثر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة بني مزار في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

نشوب حريق في شقة ببني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية كائنة بالطابق الثالث بعمارات مساكن البساتين بمدينة بني مزار.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده، وبالفحص تبين إصابة مصطفي فاروق 33 عاما، موظف، وتم نقله للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، ورجحت تحريات المباحث الجنائية الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وقد تسبب في خسائر مادية جاري حصرها.

فريق من المعمل الجنائي يعاين موقع الحريق

تم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.