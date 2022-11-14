الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار مهجور في القاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مهجور، بمنطقة سرايا القبة دون خسائر بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا، يفيد بنشوب حريق داخل عقار مهجور بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بعقار مهجور بمنطقة سرايا القبة بجوار محطة المترو، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ماس كهربائي وراء الحريق

وبمواجهة مالك العقار تبين أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحدا بشيء أو يشتبه في الحريق جنائيا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.